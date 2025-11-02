La fața locului au intervenit: un echipaj de ambulanță al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și militarii ISU Dobrogea din cadrul Detașamentului Fripis cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, și un SMURD B, scrie focuspress.ro

Potrivit surselor, autorul incidentului ar fi un polițist din Constanța (R. M.) care s-a urcat băut la volan. În urma accidentului au rezultat trei victime cu traumatime ușoare. Acestea au fost transportate la Spitalul Județean Constanța.

Ce spune IPJ Constanța

Duminică, 2 noiembrie a.c., în jurul orei 7.00, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la faptul că, la intersecția dintre bulevardul Mamaia și strada I.G. Duca, s-a produs un accident rutier.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că un bărbat, de 21 de ani, ar fi condus un autoturism și ar fi lovit o altă mașină, în care se aflau trei femei.

Ulterior, bărbatul ar fi părăsit locul accidentului, prezentându-se, la scurt timp, la sediul Poliției Rutiere.

A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, a fost condus la o unitate mefdicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În urma accidentului au fost rănite ușor două dintre femeile aflate în autoturism. În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul este polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Facem precizarea că Inspectoratul de Poliție Județean Constanța se delimitează ferm de orice activitate sau comportament care nu este în concordanță cu legea, cu prevederile Legii 360/2002, privind statutul polițistului și cu prevederile Codului de etică și deontologie al polițistului.