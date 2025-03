Brașovul va marca astăzi, 22 martie 2025, „Ora Pământului”, cel mai mare eveniment la nivel mondial dedicat mediului, când, preț de o oră, lumina se stinge în mod simbolic și natura devine prioritară.

În acest sens, Primăria Brașov a transmis printr-un comunicat publicat pe site-ul instituției că iluminatul public va fi oprit în centrul istoric al orașului sâmbătă, 22 martie, între orele 20.30 și 21.30.





Astfel, iluminatul public va fi oprit pe străzile: Mureșenilor, G. Barițiu, Șirul Ludwig van Beethoven, Aleea Tiberiu Brediceanu, str. Prundului, Gh. Baiulescu, Castelului, Peneș Curcanul, Cerbului, G. Coșbuc, Sforii, Poarta Șchei, Paul Richter, Hans Benkner, Stephan Ludwig Roth, Grigoraș Dinicu, Apollonia Hirscher, Alecu Russo, Johann Gott, Diaconu Coresi, Nicolae Bălcescu, Michael Weiss, Politehnicii, Postăvarului, Republicii, Mihail Sadoveanu, Sf. Ioan. De asemenea, luminile vor fi stinse în Piața Sfatului, în curtea Bisericii Negre, în Piața Enescu și în piațeta de pe str. Sf. Ioan.

„Pentru a sublinia și mai mult modul în care comportamentul fiecăruia dintre noi influențează viitorul planetei, în ultimele 15 minute ale Orei Pământului (21.15-21.30), literele de pe Tâmpa se vor aprinde și vor pulsa asemenea bătăilor inimii. De asemenea, pentru a marca acest moment, Corul Național de Cameră «Madrigal – Marin Constantin», instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii, va susține un recital muzical în aer liber, în Piața Sfatului, cu 120 de copii de la mai multe coruri.





În cadrul acestui eveniment, corurile de copii vor cânta împreună timp de o oră sub îndrumarea unui coordonator local și a unui reprezentant al Corului Național de Cameră «Madrigal – Marin Constantin»”, se mai arată în comunicatul de presă disponibil pe site-ul Primăriei Brașov. Ora Pământului este un eveniment internațional care are loc în ultima sâmbătă din luna martie a fiecărui an și constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de indivizi cât și de companii.