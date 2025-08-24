Potrivit unei informări transmisă de ISU Buzău, nu au fost înregistrate victime.

Incendiul s-a întins pe aproximaiv 40 de hectare de vegetaţie uscată, vie şi lizieră de salcâm, precum şi la culturi deporumbm şi floarea soarelui.



La fata locului acţionează mai multe echipaje de pompieri, însumând 20 de cadre militare, cu trei autospeciale de stingere, două autospeciale de primă intervenţie şi comandă, precum şi reprezentanţi de la Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Grebănu şi Racoviţeni, mai menţionează sursa citată.