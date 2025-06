Un elicopter care transporta șapte persoane s-a prăbușit duminică în zona muntoasă Gaurikund, din statul nordic Uttarakhand, potrivit agenției ANI, citată de Reuters.

La bord se aflau 1 pilot și 6 pasageri. Toate cele 7 persoane au murit.Aeronava a fost dată dispărută în cursul dimineții, iar autoritățile locale au demarat imediat operațiuni de căutare și salvare.

Pushkar Singh Dhami, unul dintre demnitarii locali, a transmis pe X că Forța de intervenție în caz de dezastru (SDRF), administrația locală și alte echipe sunt angajate în operațiuni de căutare și salvare.Potrivit primelor informații, elicopterul s-a prăbușit din cauza vremii nefavorabile.

Helicopter crashes between #Kedarnath and Gaurikund in Uttarakhand. There were 1 pilot and 6 passengers in the helicopter. All 7 people died. Is the life of passengers in danger due to the competition to earn more money among #helicopter companies? pic.twitter.com/UdVHHbLcS8