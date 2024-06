Potrivit martorilor, conflictul ar fi început când unul dintre elevi i-a cerut colegului său să îi dea ochelarii. Răspunsul acestuia, conform relatărilor din presa locală, a fost că îi poate da ochelarii doar dacă primește în schimb 300 de euro, suma pe care ar fi costat aceștia. Această replică a declanșat furia agresorului, care a început să-și lovească colegul cu pumnii.

„În urma unui conflict verbal între doi elevi, s-a ajuns la o altercație fizică. Incidentul a fost declanșat de o neînțelegere privind prețul unor ochelari, ceea ce a generat tensiuni și orgolii între cei doi. Elevul reținut de poliție are, într-adevăr, rezultate școlare mai slabe și a mai generat conflicte în trecut. Astăzi am avut consiliu și urmează să mergem mai departe cu comisia anti-violență, cu grupul de acțiune al școlii. Au venit de la Biroul de Siguranță, domnul de la poliție și cel de la jandarmerie, și am avut discuții cu copiii, cu profesorii clasei și o să vedem ce măsuri vom hotărî”, a declarat Silvia Gheleșian, directoarea liceului, potrivit lugojeanul.ro