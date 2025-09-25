Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi intrat fără drept în casa victimei, unde ar fi agresat-o sexual, prin violență. Pentru a o împiedica să alerteze vecinii, acesta ar fi continuat să o lovească, provocându-i răni grave care i-au fost fatale. Femeia a fost găsită dimineața, dezbrăcată, sub un pat metalic din locuință.

Identificat prin probe ADN după 26 de ani

Potrivit Parchetului, identificarea a fost posibilă datorită unei expertize genetice efectuate pe urmele biologice ridicate de la locul crimei în 1999, comparate cu profilul genetic al inculpatului aflat în baza de date a Sistemului Național de Date Genetice Judiciare.

„Menționăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Intitutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, se arată în comunicatul de presă citat.

Bărbatul va fi dus în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat.