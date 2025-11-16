Pe 14 noiembrie 2025, în jurul orei 20:20, în Sectorul 3 (zona Sălăjan), o minoră de 13 ani a fost abordată de un bărbat de aproximativ 50 de ani la intrarea în liftul blocului său.

#violence #fyp #viral #foryoupagе ♬ sunet original - Kessy ♥ @bercoviciandreea SHARE MASIV !!! Caz de agresiune S€xu@la și tâlhărie în sector 3 , București, zona Sălajan (piața Titan) fata din video este sora mea de 13 ani … animalul ăsta a intrat după ea în scară și a urcat cu ea în lift , ea a întrebat la ce etaj merge și el a zis să apese la ce etaj vrea ea, a apăsat la etajul unde locuiește ea și el a blocat liftul la etajul 3 , a pus o în genunchi și i a zis să îi dea telefonul , bani , cerceii.. tot ce are pe ea, ea a vrut să se ridice și el a ridicat mâna la ea să o bată , de frică s a pus înapoi în genunchi, i a dat cerceii și a atins o pe sutien și în alte zone intime și după i a spus să îi facă o favoare și urma să își dea jos pantalonii moment în care sora mea s a speriat teribil si a început să țipe să urle . El s a speriat și a fugit după pe scări (se vede la finalul filmulețului) iar ea a fugit în casă. Totul s-a întâmplat la ora 20:02 seara. DACĂ ÎL RECUNOAȘTE CINEVA PE ACEST INDIVID SAU ÎL VEDEȚI , ORICE INFORMAȚIE AJUTA. VĂ ROG DIN SUFLET, SHARE MASIV SĂ ÎL PRINDEM!!! Vă rog, dm pentru orice informații legate de acest specimen. #agression

Potrivit DGPMB, agresorul ar fi blocat liftul între etaje și, sub amenințarea cu acte de violență, a deposedat-o de bunuri, după care a agresat-o sexual atingând-o cu forța în zone intime.

Faptele au fost întrerupte doar în momentul în care liftul s-a deblocat, iar atacatorul a fugit.

Adolescenta le-a povestit imediat părinților cele întâmplate, iar mama acesteia a alertat Poliția. Bărbatul de 50 de ani a fost identificat rapid de Secția 13 Poliție și dus la audieri.

În prezent, cazul se află în faza de cercetări, sub coordonarea unui procuror specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Anchetatorii instrumentează faptele sub aspectul infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor, în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului.

„La data de 14.11.2025, în jurul orei 20:20, Secția 13 Poliție, a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi fost abordată de un bărbat, de aproximativ 50 de ani, la intrarea în liftul imobilului în care locuiește, în Sectorul 3.

În timpul deplasării liftului între etaje, minora ar fi fost agresată sexual și deposedată de bunuri.

Polițiștii Capitalei au demarat de îndată cercetările, iar din primele verificări a reieșit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje și, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime.

Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona.

Activitatile au fost preluate de Serviciul de Agresiuni Sexuale, care au efectuat demersurile necesare în vederea identificării și depistării bărbatul bănuit de săvârșirea faptelor.

Cel în cauză a fost condus la sediu, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

În prezent activitățile sunt în dinamică, sub coordonarea unui procuror specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor si tragerea la răspundere penală a făptuitorului”, anunță Poliția.