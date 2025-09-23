Atac în curtea victimei

Luni seară, în jurul orei 18:00, agresorul a intrat în curtea vecinului său, înarmat cu o scândură ruptă din gard, un spray lacrimogen și un cutter. Acesta i-a pulverizat spray în față victimei, după care a început să o lovească repetat cu scândura, apoi cu o furcă și o sapă.

Chiar și după ce victima a căzut la pământ, atacul a continuat. Procurorii precizează că bărbatul a folosit un cutter, provocându-i răni în zona gâtului și tăindu-i o ureche.

Ancheta penală

La fața locului au intervenit polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. În primă fază a fost deschis dosar penal in rem pentru tentativă de omor și violare de domiciliu, iar ulterior urmărirea penală a fost extinsă direct asupra suspectului.

Marți, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca procurorii să decidă dacă vor cere arestarea sa preventivă.