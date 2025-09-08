Cum s-a petrecut incidentul?

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea au anunțat că au fost solicitați printr-un apel la 112, făcut de un bărbat care a reclamat că soția sa a fost agresată de vecina lor.

La fața locului, jandarmii au găsit victima, o femeie de 36 de ani, cu urme de sânge pe față. Aceasta a povestit că, în timp ce încerca să ducă la container un blat de bucătărie care bloca accesul către boxă, vecina ei, o femeie de 47 de ani, s-a opus și a lovit-o în zona feței, provocându-i o sângerare nazală.

Conflictul a pornit de la reproșurile legate de faptul că obiecte depozitate în fața ușii au blocat accesul către spațiul comun, motiv pentru care soțul victimei a rămas prins în interior.

Femeia rănită a refuzat îngrijirile medicale, însă jandarmii au întocmit actele necesare pentru continuarea cercetărilor.