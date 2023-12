Actorul de origine română Sebastian Stan va interpreta rolul tânărului Donald Trump în noua producție cinematografică „The Apprentice”, în regia lui Ali Abbasi.

Filmările au început recent, cu Stan alăturându-se unei distribuții de ansamblu care îi include pe Jeremy Strong și Maria Bakalova.

Filmul va spune povestea tânărului Donald Trump și va începe cu perioada în care punea bazele afacerii imobiliare din New York. Asta se întâmpla între anii 1970 și 1980. Rolul principal va fi interpretat chiar de actorul român.

Descrierea filmului „The Apprentice” sugerează o poveste despre mentorat și inițiere, care documentează începutul unei dinastii americane și abordează teme precum puterea, corupția și înșelăciunea, scrie Tabu.ro.

„The Apprentice”, care a început filmările principale în această săptămână, se concentrează pe perioada în care Trump și-a construit afacerea imobiliară în New York, în anii ’70 și ’80, scrie Hollywood Reporter.

Ali Abbasi, cunoscut pentru „Holy Spider”, regizează filmul după un scenariu scris de Gabriel Sherman. Biografia lui Sherman despre fondatorul Fox News, Roger Ailes, „The Loudest Voice in the Room”, a stat la baza miniseriei din 2019 a Showtime, „The Loudest Voice”, cu Russell Crowe în rol principal.

Cine este Sebastian Stan, actorul care face furori la Hollywood

Născut la Constanța, Sebastian Stan a jucat în compania celor mai mari nume din industrie și a câștigat peste 8 milioane de dolari din contractele de până acum.

Mama sa, o apreciată pianistă, a ales numele de Sebastian după compozitorul Johann Sebastian Bach Părinții lui au divorțat când el avea doi ani. Când avea opt ani, el și mama sa, Georgeta Orlovschi, s-au mutat la Viena, Austria, unde a profesat ca pianistă, după căderea comunismului în 1989. Patru ani mai târziu, s-au mutat în comitatul Rockland, New York, după ce mama lui s-a căsătorit cu directorul unei școli din Statele Unite.

În anii lui Stan la școala Rockland, a jucat în producții precum Harvey, Cyrano de Bergerac, Little Shop of Horrors, Over Here! și West Side Story. De asemenea, a participat la tabăra de vară Stagedoor Manor, unde a fost distribuit în multe producții de tabără. Atunci a decis să ia actoria în serios și a început să aplice pentru programe de actorie la mai multe universități. A urmat cursurile Mason Gross School of the Arts de la Universitatea Rutgers, ceea ce i-a oferit ocazia să petreacă un an în străinătate studiind actoria la Shakespeare's Globe Theatre din Londra, Anglia. A absolvit Rutgers în 2005. Stan a devenit cetățean al Statelor Unite în 2002.

Sebastian Stan a devenit cunoscut în lumea filmului pentru rolul său de Bucky Barnes / Winter Soldier în franciza media Marvel Cinematic Universe, începând cu filmul Captain America: The First Avenger (2011) și, cel mai recent, a jucat în miniseria Disney+ The Falcon and the Winter Soldier (2021). .

În ceea ce privește rolurile din producțiile tv, Stan l-a jucat pe Carter Baizen în Gossip Girl (2007–2010), prințul Jack Benjamin în Kings (2009), Mad Hatter în Once Upon a Time (2012) și T.J. Hammond în Animalele politice (2012). Acesta din urmă i-a adus o nominalizare la Critics' Choice Television Award. În 2022, a primit elogii critici pentru rolul lui Tommy Lee în miniseria Hulu Pam & Tommy, obținând nominalizări pentru un premiu Primetime Emmy, un premiu Globul de Aur și un premiu Critics' Choice.

