Octav Stroici, muncitorul de 66 de ani originar din Suceava, a fost scos de sub dărâmături după o amplă operațiune de salvare, care a durat peste 11 ore. Bărbatul a fost conștient în cea mai mare parte a timpului și chiar a comunicat cu pompierii care încercau să îl scoată. Din păcate, la un moment dat, starea sa a început să se agraveze, iar martorii spun că Octav i-a rugat pe salvatori să se grăbească, fiindcă simțea că nu mai putea rezista. Acestea au fost ultimele sale cuvinte.

După ce a fost scos de sub dărâmături, medicii l-au urcat pe român într-o ambulanță și au început manevrele de resuscitare. Din păcate, au fost nevoiți să se oprească după o oră, când au realizat că nu mai era nicio speranță.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj după vestea tragică. „În numele meu și al guvernului, îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbușirii Torre dei Conti din Roma.”, a spus premierul italian.

Octav Stroici lucra în construcții de mai bine de 40 de ani și era stabilit de mult timp în Italia. Mai avea doar un an până la pensie, însă, așa cum a povestit soția sa, a preferat „să mai ducă un proiect până la capăt”. De altfel, soția și fiica românului au stat ore în șir la locul tragediei, cu speranța că totul va fi bine.

În urma tragediei, a venit cu o reacție și Nicușor Dan care a scris pe rețelele sociale: „Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.”, a transmis șeful statului.