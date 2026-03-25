„UDMR nu vrea să iasă de la guvernare, că UDMR nu s-a angajat să iasă de la guvernare, nu de aceea am semnat un protocol de guvernare și avem un program de guvernare în patru. Sigur, vedem poziționările, pozițiile publice exprimate de celelalte formațiuni, UDMR nu a exprimat și nici nu dorește să exprime poziționări de acest gen, la o limită inferioară sau superioară. Noi dorim să fim la fel de echilibrați cum am fost până acum și îndemnăm pe toată lumea să fie echilibrat, pentru că trăim într-un context internațional și, dacă vreți, și intern, din punct de vedere financiar, greu. Și această perioadă nu se tratează cu certuri, ci se tratează cu coeziune”, a declarat Cseke Attila.

Liderul UDMR a insistat asupra necesității menținerii stabilității politice, argumentând că actuala coaliție de guvernare trebuie să continue, neexistând, în opinia sa, o alternativă viabilă în acest moment.

„Sigur, discuții, dezbateri în contradictoriu pot să aibă loc, ele trebuie să aibă loc în interiorul coaliției, dar din punctul nostru de vedere această coaliție trebuie să meargă mai departe, alternativă la această coaliție noi, astăzi, nu vedem”, a adăugat ministrul.

Declarațiile au fost făcute la Corund, unde Attila Cseke a participat, miercuri după-amiază, la inaugurarea unei creșe construite în cadrul Programului guvernamental „Sfânta Ana”.