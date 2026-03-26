Executivul a adoptat joi o Ordonanță de Urgență decisivă pentru piața energiei, declarând oficial stare de criză pe piața petrolului până la data de 30 iunie 2026 (cu posibilitate de prelungire). Această decizie marchează o intervenție directă a statului pentru a proteja consumatorii și a securiza stocurile naționale de combustibil.

Controlul prețurilor și limitarea marjei comerciale

Conform vicepremierului Tánczos Barna, măsura centrală vizează plafonarea profitului distribuitorilor. Între 1 aprilie și 30 iunie, marja comercială pentru benzină și motorină nu va putea depăși media aplicată de operatori în cursul anului 2025. Această reglementare are rolul de a stopa vânzările speculative care au dus la creșteri artificiale de preț în ultima perioadă.

Restricții la export și prioritate pentru piața internă

Pentru a asigura aprovizionarea constantă a benzinăriilor din țară, Guvernul a impus bariere administrative stricte:

Autorizații speciale: Exportul de carburanți și livrările intracomunitare sunt acum condiționate de un aviz scris din partea Ministerelor Economiei și Energiei.

Interdicție mascată: Practic, se urmărește menținerea combustibilului produs de rafinăriile naționale în interiorul granițelor.

Ieftinirea prin reducerea biocombustibilului

O altă pârghie utilizată pentru scăderea prețului la pompă este reducerea temporară a conținutului obligatoriu de biocombustibil din benzină, de la 8% la un prag minim de 2%. Această modificare tehnică permite o scădere directă a costului de producție, care ar trebui să se reflecte în prețul final plătit de șoferi.

„Este primul pas către reglementarea prețurilor,” a declarat Tánczos Barna, subliniind că UDMR va continua presiunile în coaliție pentru măsuri suplimentare de limitare a prețurilor la benzinării.

Sancțiuni și supraveghere

Autoritățile au avertizat că nerespectarea noilor limite de marjă comercială sau efectuarea de exporturi fără autorizație va atrage amenzi severe. Sistemul de monitorizare va fi unul riguros, scopul final fiind stabilitatea economică într-un context internațional volatil.