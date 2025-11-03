După cum au declarat martori pentru publicația BizBrașov, italianul ar fi căzut brusc pe treptele de pe o alee din incinta domeniului Castelului.

O echipă operativă a Poliției Stațiunii Bran s-a deplasat de urgență la fața locului, unde personalul medical a constatat că bărbatul nu mai prezenta semne vitale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru clarificarea circumstanțelor decesului. Corpul persoanei decedate a fost preluat și transportat de lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei exacte a morții.