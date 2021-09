Președintele turc Recep Erdogan a declarat, luni, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor că clădirea va „inspira teamă” inamicilor Turciei, potrivit Nikkei Asia, preluat de HotNews.ro.

Complexul se va întinde pe o suprafață de aproximativ 13 milioane de mp, în timp ce birourile vor ocupa un spațiu de peste 800.000 de mp.

Erdogan a declarat că Pentagonul turcesc, denumit oficial „Steaua și semiluna” va putea găzdui până la 15.000 de angajați, relatează Daily Sabah.

Complexul ar urma să fie finalizat până în primăvara lui 2023 și va fi folosit de către forțele armate ale Turciei și de către ministerul apărării de la Ankara.

„Vom crea aici o structură care va inspira teamă în inamicii noștri prin alura sa și le va oferi încredere prietenilor noștri”, a mai spus Erdogan.

Erdoğan breaks ground on the "Crescent and Star" complex, which is supposed to become the new headquarters for Turkey's military.



It invokes a certain imperial past, but not the one you're thinking of. (Or maybe the one you think of way too often...) https://t.co/1XLjVDJjQR pic.twitter.com/z9BuApZOq0