Trupul unui marinar bulgar a fost găsit în Dunăre în timpul acostării unei nave în Portul Giurgiu

Trupul unui marinar bulgar, care a a pierit in apele fluviului Dunarea in timpul unei manevre de acostare in Portul Giurgiu, a fost gasit, marti, 25 iunie 2024. Corpul sau a fost descoperit Podului Prieteniei.