Cum acționau

Potrivit anchetatorilor, între iulie și începutul lunii septembrie 2025, cele trei femei ar fi acționat în mod coordonat. Victimele erau abordate sub diverse pretexte, iar în doar câteva secunde, bunurile dispăreau.

Pe 7 septembrie, în urma unei percheziții, polițiștii au reținut suspectele:

F. A., 44 de ani

M. L., 27 de ani

F. A., 37 de ani (care, întâmplător, poartă același nume și prenume ca și una dintre complice)

Toate trei locuiau de mai mult timp în Toronto.

Prejudiciul total este estimat la câteva mii de dolari canadieni. Cele trei se confruntă cu multiple acuzații, printre care:

furturi de peste 5.000 de dolari și sub această sumă,

deținerea de bunuri obținute ilegal,

participarea la o organizație criminală.

Două dintre inculpate au fost deja prezentate în fața instanței pe 8 septembrie, iar cea de-a treia urma să fie audiată în ziua următoare.

Poliția atrage atenția asupra unei creșteri îngrijorătoare a furturilor prin distragerea atenției în zona metropolitană Toronto, metodele fiind aplicate în special împotriva seniorilor. Pentru a sprijini investigația, autoritățile au publicat imaginile celor trei suspecte și fac apel la alte posibile victime să se adreseze poliției.