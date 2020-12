Tratamentul pentru COVID-19, schimbat radical. Plasma nu și-a dovedit eficiența. Medic român, semal de alarmă

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta", din Bucuresti, a explicat care sunt noutatile din protocolul tratamentului pentru COVID si de ce au fost introduse noi reguli.

Potrivit medicului, Remdesivirul, in Institutul Marius Nasta, este indicat in momentul in care pacientul se interneaza cu o forma severa, pentru ca eficienta lui este categoric mult mai mare daca se administreaza din primele zile ale internarii, cand, practic, concentratia de virus in sange este foarte mare.

"Daca vorbim de tratamentul cu plasma, aici lucrurile sunt un pic nuantate, din doua motive: pe de o parte, trebuie ales foarte atent momentul in care indicam acest tratament. De asemenea, plasma este contraindicata la pacientii care au tromboze, or stim ca o particularitate a acestei infectii este prezenta trombozelor sau riscul de tromboze, iar pacientii cu forme critice dezvolta tromboze, ceea ce contraindica folosirea plasmei. Mai exista un fenomen intalnit, o reactie adversa, o reactie alergica, daca pot s-o explic asa, pe care o dezvolta unii pacienti la administrarea de plasma ca urmare a anticorpilor pe care ii produce organismul si practic, plamanul se blocheaza cu acesti anticorpi impotriva plasmei administrate, creste volumul care se administreaza si respiratia devine foarte greoaie. Fenomenul poate dura pana la sase ore si se poate solda chiar cu deces", a explicat dr. Beatrice Mahler, la un post TV.