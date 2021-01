Traian Berbeceanu: ”Veștile bune sunt că și astăzi suntem sub pragul de 3 cazuri la mie” - Ce RESTRICȚII se relaxează

„Veștile bune sunt că și astăzi suntem sub pragul de trei la mie. Reglementările normative aflate în vigoare prevăd faptul că urmează să supraveghem rata de incidență a infectărilor în următoarele 48 de ore și dacă informațiile că astăzi suntem sub trei la mie se confirmă și mâine vom avea o tot sub trei la mie, vom convoca Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență și vom propune adoptarea unei hotărâri prin care să relaxăm mai multe măsuri, atât cât ne permit reglementările aflate în vigoare.

Este vorba de permiterea funcționării cu o capacitate de maximum 30% a instituțiilor de spectacol, teatrelor și cinematografelor cu public. De asemenea, este vorba de redeschiderea activităților la interior a resuaturantelor, barurilor, cafenelelor, în limita a maximum 30% din capacitatea fiecărei unități și totodată, de permiterea activităților cu publicul până în limita a 30% în spațiul destinat a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc”, a declarat prefectul Capitalei.