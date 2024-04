Printre victimele care și-au pierdut viața în urma exploziei de la hidrocentrala de pe lacul de acumulare de lângă Bologna s-a aflat și un român. Presa italiană scrie că bărbatul avea 45 de ani și locuia de mai mulți ani în regiunea Torino.

Numele său era Pavel Petronel Tănase, avea 45 de ani, și locuia din Settimo Torinese. Acesta se afla la momentul tragediei alături de alți doi colegi, Mario Pisani, 74 de ani, și Vincenzo Franchina, în vârstă de 36 de ani. Echipa efectua lucrări de întreținere la centrala electrică.

O altă victimă, un muncitor în vârstă de 37 de ani care venise din Lombardia, tehnician la o companie foarte specializată din Milano, este căutat cu disperare.

El declarase în urmă cu câteva zile: "După un an și jumătate, ar trebui să terminăm săptămâna aceasta. În aceste ore vom testa turbinele și apoi voi pleca acasă", conform Il Messaggero . Până acum, el, la fel ca și ceilalți care în ultimele luni au lucrat pe rând la lucrările de renovare a celei mai puternice centrale electrice din Emilia-Romagna, deveniseră o familie.

O persoană de la hotelul în care stăteau povestește: "Petreceau săptămâni întregi aici, dar și câteva zile, în cele din urmă se înfiripa o prietenie. De aceea am fost foarte îngrijorați, nu aveam nicio veste despre el. După ce am auzit despre teribilul accident, despre explozie, am încercat să-l căutăm, dar fără succes.”

Tragedia a lovit dur comunitatea locală, iar atmosfera încărcată de îngrijorare este palpabilă în hotelurile și pensiunile din zonă, locuri în care muncitorii își petreceau timpul liber. În urma acestui eveniment tragic, accentul se pune acum și mai mult pe siguranța la locul de muncă și pe respectarea strictă a regulilor de securitate. Comunitatea, împreună cu autoritățile locale și companiile implicate, lucrează în colaborare pentru a asigura că un astfel de incident nu se va mai repeta și că toți muncitorii vor fi protejați în mod corespunzător în timp ce își desfășoară activitățile zilnice. Este un moment de reflecție, solidaritate și acțiune pentru a preveni tragedii similare în viitor.

„Răniții sunt în stare gravă, dar au primit ajutor imediat”, a declarat primarul din Bologna, Matteo Lepore, care este și primar al orașului metropolitan. Acum, accentul se pune și pe siguranța șantierului și pe contractele externe.