”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN Centura Bucureşti, localitatea Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme”, a transmis, mircuri dimineaţă, Centrul Infotrafic.

În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, care primeşte îngrijiri medicale la faţa locului.

Circulaţia rutieră este oprită pe sensul de mers Glina către Berceni, desfăşurându-se pe celălalt fir, alternativ pentru ambele direcţii, valorile de trafic fiind ridicate. Se estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 08:00.