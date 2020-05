TOP 5 idei de întreținere a încălțămintei de iarnă (P)

1.Curăță încălțămintea zilnic

Folosește o perie moale, special concepută pentru a îndepărta praful! Ai grijă să nu apeși tare, fiindcă vei degrada materialul. Dacă sunt prezente urme de noroi, le poți îndepărta și pe acestea cu o lavetă umedă. Asigură-te că o storci bine și nu se vor forma pete de la apă! Interiorul încălțămintei îl poți curăța prin ștergerea cu o altă lavetă îmbibată în 100 ml de apă, 2 ml de detergent, 10 ml de apă oxigenată, 10 ml de spirt și 20 ml de formol.

În cazul în care nu vrei să te complici atât, folosește un spray din comerț! Vrei mai mult confort? Înlocuiește branțurile cu unele din gel! Acestea asigură absorbția șocurilor de pe parcursul zilei și îți protejează gleznele! Șireturile trebuie scoase și spălate la mașină! Nu lăsa încălțămintea să se usuce lângă sursele de căldură! Dacă o pui pe calorifer, în timp pielea se va degrada și vor apărea cute. O pereche de pantofi sau ghete bărbătești trebuie să stea într-un spațiu aerisit!

2.Cumpără un calapod din lemn

Calapodul este un accesoriu creat pentru a păstra forma inițială a încălțămintei! Când îl folosești, materialul pantofilor va fi întins și așa nu se vor mai forma cute. În plus, unele modele de calapoduri absorb umezeala și sporesc gradul de confort, deoarece arcuiesc lungimea exact pe măsura tălpii tale. Pentru a fi sigur că această strategie are efect, încearcă să nu folosești aceeași încălțăminte mai multe zile la rând. În schimb, lasă fiecare pereche deoparte minimum 24 de ore. Pielea este un material maleabil și are nevoie de timp pentru a se reforma după o purtare!

3.Transformă-ți încălțămintea normală într-una impermeabilă

Pentru a face asta, ai nevoie de o cremă sau un spray creat pentru acest scop! Șterge suprafața de urme cu o perie! Apoi, aplică soluția și las-o să se usuce! Deseori, va dura până la 12 ore înainte să vezi efectele. Vrei altă idee? Folosește o lumânare! O poți freca de încălțăminte până când stratul de ceară acoperă fiecare zonă. După aceea, lasă un uscător de păr să acționeze! Ceara se va topi și va fi absorbită în totalitate, iar apoi vei avea parte de protecție!

4.Folosește o gumă de șters

Cu ajutorul acesteia, vei îndepărta urmele de zgârieturi! Deși s-ar putea să nu le poți elimina pe toate, în mod sigur vei scăpa de cele superficiale. Ține cont însă de faptul că nu ai voie să folosești o gumă de șters colorată, deoarece pielea este un material care imprimă alte nuanțe și texturi. Folosește o radieră albă și nu vei da greș!

5.Aplică bicarbonat de sodiu

Dacă încălțămintea ta prezintă un miros neplăcut, nu trebuie decât să pui bicarbonat de sodiu în interior și să-l lași să acționeze peste noapte! Acest ingredient se poate utiliza și în exterior, pentru a îndepărta petele de ulei și grăsime. În această situație, nu uita să pulverizezi și apă, iar apoi să clătești suprafața după câteva ore.

Cum să prelungești durata de viață a încălțămintei tale?

În sezonul rece, ai nevoie de încălțăminte din piele naturală! Dar acest material este pretențios și necesită atenție zilnic pentru a-și păstra forma inițială! Curăță exteriorul cu o perie și lasă fiecare pereche deoparte pentru 24 de ore, într-un calapod din lemn. În felul acesta, vei evita apariția cutelor! Iar pentru a scăpa de pete și zgârieturi, folosește guma de șters și bicarbonatul de sodiu. Urmând sfaturile enumerate mai sus, pantofii și ghetele tale vor rezista mai mult!