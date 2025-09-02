Bărbatul, care venea de la Arad și se îndrepta către Ploiești, ar fi pierdut controlul mastodontului în momentul în care vehiculul a intrat în tangaj și nu a mai putut fi redresat. TIR-ul a rupt parapetul de protecție și s-a răsturnat în afara carosabilului, oprindu-se la baza prăpastiei.

Imaginile surprinse la fața locului arată proporțiile dezastrului: cabina și remorca au fost serios avariate, iar încărcătura s-a împrăștiat pe o suprafață întinsă, scrie republikanews.ro. Cu toate acestea, șoferul a scăpat ca prin minune nevătămat, fiind evaluat de echipajele medicale sosite la fața locului.

Traficul în zonă a fost restricționat pe durata intervenției pompierilor și polițiștilor, care au lucrat pentru degajarea carosabilului și pentru recuperarea încărcăturii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Prahova, incidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.