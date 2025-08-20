Ministrul Muncii a explicat într-un interviu pentru un post TV, că aceste tichete de energie au rolul de a susține gospodăriile vulnerabile într-o perioadă de creștere a prețurilor la energie.

Trei metode de accesare a tichetelor de energie

Autoritățile au prevăzut mai multe soluții pentru ca sprijinul să fie disponibil unui număr cât mai mare de gospodării.„Există nu una, ci trei metode prin care poți să accesezi acest beneficiu. Există metoda online cu această platformă pe care a făcut-o STS-ul, există varianta cu Primăria și varianta cu Poșta Română, tocmai pentru a putea răspunde multitudinii de situații și pentru a putea ajunge la cât mai mulți, poate chiar la toți cei care se încadrează și pot beneficia de acest sprijin”, a declarat ministrul.

Ministerul Muncii a precizat că persoanele fără internet pot depune cererile la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale începând cu 28 august 2025.

Ajutorul este calculat pentru fiecare loc de consum, nu pe baza numărului de persoane din gospodărie.

„2 milioane de gospodării, pentru că acest beneficiu se acordă per loc de consum. Într-o gospodărie poate locui și o persoană singură, un pensionar, dar evident, pot locui și familii cu mai mulți copii sau familii extinse părinți, bunici, nepoți și așa mai departe.

Sunt spețe diverse. Dar formularea exactă este peste 2 milioane de locuri de consum, deci mult peste 2 milioane de cetățeni”, a mai adăugat el.

Ministerul a subliniat că banii nu se acordă cash și nu se virează în conturi bancare. Reducerea se aplică direct pe factură pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu figurează ca titular al contractului de energie.

Praguri de venit, categoriile eligibile și perioada de utilizare pentru tichetele la energie

Ministrul a explicat că sprijinul se acordă în funcție de venituri. Pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană pragul este de 1.940 de lei, iar pentru cele cu mai mulți membri, limita este de 1.784 lei pe persoană.

El a adăugat că, potrivit datelor Ministerului Muncii, sunt vizate peste două milioane de gospodării, ceea ce înseamnă mai mult de patru milioane de cetățeni.

„Este vorba despre niște venituri minime per gospodărie. Dacă ai sub 1.940 lei, acolo unde este vorba despre o gospodărie cu o singură persoană, sub acest prag poți beneficia de cei 50 lei, iar pentru în gospodăriile cu mai mulți oameni, pragul este de sub 1.784 lei per persoană, adică e o medie.

Se vor încadra mult peste 2 milioane de cetățeni, pentru că avem măsurate pe baza datelor de la Ministerul Muncii și știm că avem peste 2 milioane de gospodării, 2 milioane și câteva mii, nu îmi amintesc exact acum cifra. Cred că 2.011.000 de gospodării, iar asta înseamnă mult peste 4 milioane, de fapt, de cetățeni, pentru că media per gospodărie e mai mare”, a explicat ministrul Manole.

Astfel, milioane de persoane vor putea beneficia de ajutor, conform estimărilor oficiale. Ministrul a recomandat cetățenilor să depună cererile cât mai repede pentru a beneficia de sprijin și pentru lunile anterioare.

„În primul și în primul rând, eu încurajez pe toată lumea să facă toate diligențele, să facă toate aplicațiile înainte de finalul lunii septembrie, astfel încât să poată beneficia și de atenuarea costurilor din energie pentru iulie și august. După aceea, se poate oricând până în martie, dar vei primi doar beneficiul pe luna în care completezi”, a mai spus el.

Potrivit Ministerului Muncii, tichetele pot fi utilizate în termen de 12 luni de la ultima încărcare, dar nu mai târziu de 31 martie 2026. Dacă adresa se schimbă sau componența familiei se modifică, beneficiarul trebuie să depună o nouă cerere pe platformă sau la autoritățile locale.

Pentru sprijin suplimentar, cetățenii pot apela Call-center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, la numărul 021.93.09, sau pot trimite un e-mail la adresa sprijinenergie@mmanpis.ro.