FOTO Teste de urgență pentru COVID-19 în Parlament. Se iau probe aleșilor și jurnaliștilor

Mai mulți medici epidemiologi au ajuns în Parlament și iau probe aleșilor, dar și jurnaliștilor pentru coronavirus, după ce senatorul liberal, Vergil Chițac a fost depistat pozitiv cu COVID-19, informează Realitatea PLUS.

Totul are loc după ce premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testată pentru COVID-19. "Mă voi izola la Vila Lac 1", a declarat Orban. In plus, ministrii vor intra in izolare.

Sursă foto: Inquam Photos George Călin

