„Fraților chiar că ne întoarcem în Evul Mediu. Pe vremuri boierii puneau taxe pe fumul de pe horn, dijma din poame, dijma din fân, etc. Astăzi guvernul introduce taxa pe soare, de parcă soarele este cumva pe persoană fizică colaborator cu guvernul. Ca și cum soarele este investiția guvernului cu care acesta are lunar mari cheltuieli de întreținere. Mai investește române în energia verde, hai să te văd. Cică urmează și alte taxe ca de exemplu: taxa pentru ieșit din casă, pentru mirosit flori, impozit pe numărul de pași pe care îl faci, rovinietă pentru bocanci și cizme, etc. Mă uitam în oglindă dis de dimineață să văd dacă am față de "stupid people" ca să pot înghiți așa ceva. Este absolut Incredibil ce se întâmplă. Băi...chiar nu vrem să ne trezim naibii o dată? Măi românilor, măi fraților, nu realizați ce vrăjmași ne conduc, ce boală au ăștia pe noi?

In istorie întotdeauna au existat mari derapaje și probleme pentru oamenii simpli, normali când prostia și răutatea au rămas gravide cu politicienii.

Noi românii trăim rătăciți și înfrigurați undeva în bezna minții delirante a acestor incompetenți...

