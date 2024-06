Astfel, pe 26 iunie, zborul special Tarom RO1301 va decola de la Otopeni la ora 8:50 şi va sosi la Franfurt la 10:30 (ora locală). Pe 27 iunie, cursa RO1302 va pleca din Frankfurt la 11:30 şi va reveni cu suporterii pe Otopeni la ora 14:55 (ora locală a României).



"Biletele la aceste două curse speciale dedicate fanilor Generaţiei de suflet a fotbalului românesc care îşi doresc să trăiască fiecare clipă a meciului alături de echipa naţionalei sunt

puse în vânzare acum, direct pe site-ul companiei www.tarom.ro. În contextul general al atmosferei EURO 2024, dar mai ales în cel special al meciului României, am încercat să venim în sprijinul fanilor echipei naţionale cu două curse dedicate, astfel încât toţi cei care vor să fie efectiv alături de fotbalişti, să poată cânta alături de ei imnul naţional, să îi încurajeze şi să le arate suportul pe tot parcursul meciului. Credem că a putea face acest lucru pentru români este una dintre aşteptările pe care le are faţă de Tarom publicul larg. Hai, România", au declarat reprezentanţii companiei, citaţi în comunicat.



Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - Tarom a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 18 aeronave şi are în portofoliul său un număr de 70 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

