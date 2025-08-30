Cum s-a produs incidentul?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, victima își plimba câinele de talie mică atunci când animalul de rasă periculoasă a devenit agresiv și a sărit asupra ei, provocându-i o rană superficială în zona abdomenului. Femeia a fost transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție și jandarmerie, care au reușit să imobilizeze câinele utilizând un dispozitiv special de capturare. Ulterior, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au identificat proprietarul patrupedului, un tânăr de 20 de ani.

Acesta a fost sancționat contravențional cu 15.000 de lei pentru nerespectarea regimului de deținere a câinilor periculoși sau agresivi. Totodată, pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, faptă prevăzută de lege.

Autoritățile reamintesc că deținătorii de animale din rase periculoase au obligația legală de a le supraveghea permanent și de a respecta regulile stricte de siguranță, pentru a preveni incidente care pot pune în pericol viața și integritatea oamenilor.