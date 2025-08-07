O femeie a postat pe TikTok un videoclip în care susține că a fost agresată de un bărbat despre care aceasta afirmă că ar face parte din faimosul clan. Iată ce s-a întâmplat!

În imaginile devenite virale, femeia este surprinsă mergând pe trotuar, însoțită de copiii săi, moment în care un bărbat se apropie de ea, o jignește, o scuipă și apoi o lovește cu piciorul. Vizibil afectată, aceasta izbucnește în plâns și amenință că va apela la Poliție. Scena continuă cu intervenția a doi alți bărbați: unul care o îndeamnă să plece, în timp ce al doilea asistă fără să intervină.

Tânără agresată de frații Corduneanu

Ulterior, victima a revenit cu un al doilea videoclip în care explică contextul incidentului. Potrivit declarațiilor ei, nu este prima dată când este agresată de aceiași indivizi, conflictul având, se pare, o istorie mai veche. Femeia a spus că a început să filmeze de la primele secunde în care i-a observat în apropiere, tocmai pentru a se proteja, fiind convinsă că va fi atacată din nou.

„Mesaj pentru frații Corduneanu, pentru tot clanul ăsta care m-ați atacat acum două zile. Eu treceam pe stradă cu copiii, mă duceam la tramvai. V-am văzut de la o distanță foarte mică și am pornit filmarea ca să fiu asigurată, pentru că știam că o să mă atacați. M-ați mai atacat, înjurat, amenințat și scuipat de atâtea ori. De data asta, ca să fiu în siguranță, am filmat.”, a transmis femeia în filmulețul postat pe TikTok.

Ea mai afirmă că nu a putut evita confruntarea, fiind împreună cu copiii și neavând posibilitatea de a traversa strada, neexistând o trecere de pietoni în apropiere. Deocamdată, nu se cunosc detalii clare despre motivul din spatele acestui conflict.

Mai mult, femeia ar fi ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași, unde medicii au constatat că a suferit mai multe traumatisme, scrie dezvaluirea.ro.

Este important de menționat că victima a fost martor în mai multe dosare penale care i-au vizat pe frații Corduneanu, inclusiv într-unul soldat cu condamnarea lui Adrian Corduneanu.

Ce spune poliția

Imediat după incident, femeia a alertat Poliția, însă până în acest moment nu a depus o plângere oficială. Reprezentanții IPJ Iași au confirmat că în prezent se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale agresiunii.