Incidentul s-a produs duminică, în jurul orei 15.00. Un bărbat de 30 de ani a sunat la 112 și a anunțat că din maşina sa, au dispărut o geacă în care erau aproximativ 2.100 de lei și o cheie. Polițiștii de la Secția 22 s-au deplasat imediat la fața locului și au început verificările. În scurt timp, au identificat și depistat un tânăr de 26 de ani, bănuit de comiterea furtului. Geaca şi cheia au fost găsite și restituite proprietarului.

„Echipajul de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, demarând imediat activităţile specifice pentru identificarea persoanei bănuite. În scurt timp, în urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat şi depistat un bărbat de 26 de ani, bănuit de comiterea faptei. În cauză au fost găsite o parte din bunurile sustrase – geaca şi cheia, care au fost restituite persoanei vătămate. Bărbatul a fost imobilizat, cu respectarea prevederilor legale şi condus la sediul subunităţii în vederea audierii. În baza probatoriului administrat, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore”, precizează DGPMB.

Cercetările continuă la Secția 22 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracțiunea de furt.