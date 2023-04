Cu o gaură uriașă în buget și întârzieri de luni întregi la reformele din PNRR, coaliția este cu gândul la alegerile de anul viitor. Săptămâna viitoare se anunță o ședință tensionată, în care aleșii vor discuta despre comasarea alegerilor, spun surse liberale. Și președintele Klaus Iohannis recunoaște că se discută despre această variantă.

COMASAREA ALEGERILOR, PE MASA COALIȚIEI - Variante:

- comasare alegeri locale - alegeri europarlamentare

- comasare alegeri locale - alegeri parlamentare

- comasare alegeri parlamentarele - primul tur de alegeri prezidențiale

Șeful statului spune că există posibilitatea amânării localelor până la data parlamentarelor.



„Comasarea alegerilor se discută în partide, este o variantă care este posibilă, este posibilă constituțional, însă nu este posibil să aducem parlamentarele mai aproape. Este însă posibil să fie amânate localele. Dacă asta este o soluție sau nu, vom vedea pe parcurs. Au existat prime discuții la nivelul Coaliției, încă se evaluează dacă aduce ceva – dacă n-aduce nimic, nici pentru cetățean, nici pentru partide, nu trebuie făcut. Însă, confirm, există această discuție, soluții tehnice constituționale ar exista, dar ele vor putea fi puse în operă doar atunci când de aici apare un beneficiu evident. Totuși, aș intra un pic în materie – de ce se discută? În mod normal, în România, în anul viitor, în 2024, am avea cam multe alegeri. Este o realitate. Patru rânduri de alegeri complicate într-un singur an sunt problematice. Vă dați seama că, începând din această toamnă până la sfârșitul anului viitor ne-am afla permanent într-o competiție electorală, cu campanii electorale, cu certuri la televizor, pe rețele sociale. Evident, pentru dumneavoastră din media ar fi un festival, dar pentru români nu știu dacă ar fi un festival și nu știu dacă ținând țara un an și jumătate în alegeri facem un lucru bun pentru oamenii simpli. Până la urmă, oamenii vor să vadă că se ocupă cineva de problemele lor, că țara merge înainte, că se folosesc banii europeni și nu se discută doar la televizor, și așa mai departe. Deci, un temei pentru discuție există, dar încă nu există o decizie luată.”, a spus Iohannis.