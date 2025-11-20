Incidentul a avut loc pe platforma X (fost Twitter), unde Witkoff a postat, apoi a șters, un comentariu care a indicat că informațiile publicate în Axios proveneau probabil de la Kirill Dmitriev, un negociator rus implicat în discuțiile planului.

„Probabil a aflat asta de la K”, a scris miercuri principalul negociator al președintelui Trump, fără să realizeze, aparent, că posta pe X și nu trimitea un mesaj privat.

Gafa lui Witkoff părea a fi o reacție la postarea lui Ravid, care distribuise un link către materialul lor exclusiv.

Articolul, intitulat „SUA elaborează în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului în Ucraina", dezvăluia că „Witkoff conduce elaborarea planului şi a discutat pe larg despre acesta cu trimisul rus Kirill Dmitriev".

Potrivit unor surse, planul american în 28 de puncte, elaborat în secret și condus de Witkoff, ar include condiții dure pentru Ucraina, precum cedarea regiunii Donbas către Rusia, reducerea la jumătate a forțelor armate ucrainene, renunțarea la anumite arme cu rază lungă de acțiune și recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială de stat. Planul ar fi fost aprobat de Donald Trump, însă Ucraina și europenii nu au fost implicați în elaborarea sa.

Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și un important actor diplomatic, a avut întâlniri în Miami cu Witkoff și echipa sa, exprimând optimism privind negocierile. De asemenea, Witkoff a prezentat propunerea și Kievului, unde consilierul pentru securitate națională al președintelui Zelenski a confirmat întâlnirea și a recunoscut că americanii lucrează la un plan de pace.

Casa Albă a subliniat că președintele Donald Trump consideră că războiul în Ucraina trebuie să înceteze printr-un acord flexibil și că este timpul să se oprească crimele.

Cu toate acestea, competențele diplomatice ale lui Witkoff au fost puse sub semnul întrebării chiar de colaboratorii lui Trump, mai ales după ce emisarul a apelat la traducerea oferită de Kremlin fără sprijin din partea ambasadei americane, ceea ce a stârnit suspiciuni în rândul oficialilor de la Kiev.