„Vasile Dâncu a fost demis. Părerea mea e că i s-a cerut demisia. A fost o fricțiune între el și oamenii de la NATO și cu războiul din Ucraina și s-a spus să fie deplasat un pic. Iohannis ia-a cerut demisia sau l-a presat. Nu stiu daca i-a spus demisioneaza ca nu mai pot sa te tin.

Ultimele declarații ca ministru au fost fabuloase, nu știam ca bate campii așa. Bine că a plecat. Cred ca Iohannis i-a cerut să plece, că a văzut că în partid nu mai are sustinere. Daca Dâncu ar fi avut partidul in spate, nu ar fi indraznit sa-i ceara demisia. L-a vazut ca nu mai are sustinere, ca e o vulnerabilitate, iar dupa declaratiile vulnerabile, PSD a incercat sa scape. Mai ales ca e un om care se crede destept. Mi s-a părut că e o ușurare că acest om periculos nu mai e la Ministerul Apărării.

Când am auzit că a plecat, i-am revăzut declarațiile. Parcă prea suna în aceeași tonalitate cu Moscova, suna altfel ca limbajul lui Stoltenberg, mi s-a parut ca sună paralel. E bine ca a plecat. Nu am nimic împotriva lui, dar mă simt mai liniștit că nu ma este acolo”,

În schimb, într-o situație asemănătoare, Codruța Kovesi „nu a cedat, și Dâncu a cedat”, a mai observat Stelian Tănase, explicând diferența dintre poziționările celor doi în fața președintelui Klaus Iohannis.

„Pe doamna Kovesi o respect si am aparat-o in situații dificile. Face pe mielușica. Îmi aduc aminte ca facea parte dintr-o gașcă cu Maior, era Dâncu, era Ghiță, Coldea, și dna Kovesi facea parte din gașcă, se intruneau in diverse colective. Să nu uitam. E aceeasi persoană. Nu aș vrea să ne lase impresia ca e o mielușică și că am uitat. Nu am uitat”, a mai spus Stelian Tănase la Controversat.