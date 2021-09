Realitatea PLUS

„Nu a existat nicio discuție în USRLUS pentru demiterea președintelui Iohannis. La un moment dat e nevoie de clarificări, fiindcă se tot rostogolesc informații greșite. Unele ar fi că reformele s-ar fi blocat la Ministerul Justiției, președintele Iohannis ieșind de mai multe ori în public cu critici la adresa mea. Blocajul desființării SIIJ l-a aruncat în spatele meu. În ultima perioadă, președintele nu a fost mediator al coflictului din coaliție, iar printr-o singură ieșire pubică a turnat gaz pe foc. Am vorbit despre niște momente în care am avut discuții și schimburi de idei, nu negocieri ascunse, pe care nu le-am făcut publice până acum, pentru că discuțiile continau. Desființarea SIIJ este ținută în Senat, dar fără să meargă la vot final. Iohannis mi-a solicitat să renunț la acest proreict și să venim cu desființarea SIIJ odată cu Legile Justiției. Consdier că sunt mai multe șanse să treacă acest proiect odată cu Legile Justiției. Președintele ne-a cerut să resetăm tot și să promovăm cu Legile Justiției desființarea Secției Speciale. Am avut și opoziția fățișă a celor de la UDMR. Această nouă abordare, de care începuse să vorbească și Cîțu, nu avea niciun argument care să ne facă să resetăm tot proiectul. Este totuși, un proiect validat de Comisia de la Veneția. CCR ne-a mai oferit multe surprize neplăcute. Cred că s-ar fi întins dicuțiile pe această desființare până la anul”, a declarat Stelian Ion.