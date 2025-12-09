Incidente la secția de Poliție din Buftea. Cezar Avramuță, cunoscut în mediul online drept "Stegarul dac" a fost ridicat, marți, de jandarmi și urcat în mașina de poliție.

El nu avea voie să participe la proteste, conform deciziei instanței, astfel că a fost săltat de poliție, băgat în mașină și cel mai probabil va fi dus la sediul poliției.

Cezar Avramuță era acuzat de ultraj după ce a împins un jandarm care îl împiedica să protesteze la acea vreme în fața Arestului Central împotriva abuzului la care a fost supus antreprenorul Bogdan Peșchir.