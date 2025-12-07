Avrămescu a vorbit despre miza acestui scrutin și despre responsabilitatea fiecărui buzoian.

„Azi am votat pentru Buzău. Am votat cu speranță, am votat cu încredere că lucrurile se pot schimba cu adevărat în Buzău. Este dreptul nostru, al fiecăruia, de a ieși la vot, de a ne exprima opțiunea și de a vota cu încredere, fără niciun fel de frică, fără niciun fel de constrângere.

Astăzi, Buzăul are o mare șansă, aceea de a da semnalul schimbării. Depinde de fiecare buzoian, depinde de fiecare dintre noi să mergem la vot și să ne exprimăm intenția de vot. Doar așa putem face cu adevărat schimbarea la noi acasă.”, a declarat Ștefăniță Avrămescu.

Scrutinul din 7 decembrie devine astfel un moment decisiv pentru Buzău, iar mesajul candidatului AUR este clar: mobilizarea la urne este esențială pentru a pune județul pe un drum nou, demn și corect.