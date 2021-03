Iulia Navalnîi cere eliberarea imediată a soțului ei, ca să poată primi tratament medical corespunzător. Avocații disidentului rus au transmis la rândul lor că Navalnîi are dureri și i se refuză îngrijirile medicale. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că cetățenii ruși care sunt în închisorile din afara țării trăiesc în condiții chiar mai rele.

Olga Mihailova, avocatul lui Alexei Navalnîi: Unul din picioare nu-i mai funcţionează aproape deloc, îi este foarte greu să se aşeze. Piciorul său drept este într-o stare groaznică.

În plus faţă de ce spune Mihailova, unul dintre avocaţii lui Navalnîi, acesta reclamă că este trezit de câte 8 ori pe noapte de către gardieni, astfel încât, prin privare de somn, este, practic, torturat psihic.Navalnîi a făcut o cerere să fie consultat de un medic civil, pentru durerile lombare atroce pe care le suferă, dar nu a primit niciun răspuns. Între timp, piciorul său drept este amorţit, iar disidentul nu-l mai poate folosi. I s-a făcut un examen de rezonanţă magnetică şi i s-a administrat un antiinflamator, dar asta a fost tot.

BREAKING: Alexei Navalny says health has sharply deteriorated in jail. This is how the hell that Putin has in store for him begins. I’ve seen it before with Sergei Magnitsky and it’s horrific. We must be ready to sanction a lot more Putin regime people https://t.co/bYo9tAdN2a