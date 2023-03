O locomotiva aflata in urma unui tren de marfa, compus din 25 de vagoane, a deraiat, marti dimineata. Incidentul s-a petrecut pe ruta Băbeni-Alunu, la km 22+020 de metri. Trenul era incarcat cu carbune. Conform informatiilor de pana in prezent, incidentul s-ar fi produs din cauza unei osii. UPDATE: Locomotiva deraiata a fost repusa pe sine. In prezent, circulatia a fost reluata pe aceasta linie de cale ferata dedicata exclusiv transportului de marfa. Nu au existat victime.