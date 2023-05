Silvestru Șoșoacă a primit 180 de zile de amendă-închisoare, el trebuind sa plateasca suma de 18.000 de lei catre statul roman. In cazul in care nu va achita, ”cu rea-credinta”, pedeapsa s-ar putea comuta intr-una de inchisoare cu executare.

Potrivit rechizitoriului, Dumitru Silvestru Sosoaca ”l-a tras de uniforma, i-a pus o mana in gat si l-a impins de perete pe agentul de politie Balasoiu Gheorghe Teodor din cadrul Politiei Sectorului 1 – sectia 4 politie, in timp ce acesta se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, cauzandu-i persoanei vatamate suferinte fizice”.

In timpul procesului, Silvestru Sosoaca a sustinut ca este nevinovat si a acuzat procurorii ca au instrumentat cauza pe repede-inainte, pentru a-l trimite rapid in judecata prin incalcarea dreptului la aparare. De asemenea, el a contestat o parte din probe, inclusiv filmarea trimisa la Bucuresti de trustul italian de televiziune, sustinand ca aceasta ar putea fi contrafacuta. De asemenea, Sosoaca a sustinut ca imaginile au fost realizate in imobilul sau, fara a i se cere acordul.