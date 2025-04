„Corect este să afirmi că într-adevăr Nicușor Dan chiar daca nu răspunde la această provocare de azi a contestat autenticitatea acestui document și tot corect este să spun că un reprezentant CNSAS, instituție care în timp s-a transformat într-o ficțiune și pot și asta să argumentez, a susținut că nu deține informații cum că Nicușor Dan ar fi colaborat cu Securitatea ca poliție politică.

În același timp vă asigur că am experiența necesară ca jurnalist de investigație, ci și ca fost colaborator al securității, pentru că eu însumi am colaborat cu brigada antiteroristă, știui cum decurge o asemenea colaborare, știu cum s-au elaborat asemenea documente, știu cum s-au făcut notele informative și dacă va amintiți cumva, am spus în repetate rânduri ceea ce spun acum că am colaborat cu brigada antiteroristă și totuși de 2 ori, CNSAS, exact ca în cazul lui Nicușor Dan, a afirmat că nu am colaborat cu Securitatea, nu numai că nu am colaborat cu Securitatea ca poliție politică, dar că nu aș fi colaborat deloc cu Securitatea, ceea ce era o minciuna și m-a determinat să fac o conferință de presă sa explic acest lucru.

„Nicușor Dan a făcut totul cu bună știință, a colaborat cu entuziasm cu organele de Securitate, s-a lăsat instruit și a avut performante din acest punct de vedere al turnătoriei”

Întorcându-ma la Nicușor Dan le atrag atenția tuturor celor care doresc să citească acest document este cu neputință ca cineva, acum, după atâția ani, să poată să imagineze o asemenea notă informativă cu atât de multe detalii despre Nicușor Dan, despre colegii lui Nicușor Dan, despre cei pe care i-a turnat, despre alți colaboratori, că apar și alții în această notă, despre profesorii pe care i-a avut în urma cu 30 si ceva de ani Nicușor Dan, cu neputința și cu toate aceste detalii sunt exacte, adică acele persoane există, acele persoane au colaborat și ele cu Securitatea, unele sunt victime ale lui Nicușor Dan și au fost scoși, copii olimpici care nu au mai avut posibilitatea să participe la olimpiadă din cauza turnătoriilor lui Nicușor Dan, toate astea apar în notă, alții au fost calomniați pentru ca Securitatea, așa cum era ea, era destul de riguroasă și în această notă o să vedeți că într-un caz se recunoaște faptul sau se insistă asupra faptului că Nicușor Dan și-a calomniat un coleg și nu s-au confirmat acuzațiile pe care acesta i le-a adus și l-a calomniat doar pur și simplu pentru că era concurentul sau.

”Nicușor Dan este la fel de vinovat ca Traian Băsescu care tot în anii liceului și-a turnat colegii și i-a nenorocit”

Este oribil ceea ce a făcut Nicușor Dan, cu atât mai mult cu cât din notă rezultă că a făcut-o cu bună știință, că a colaborat cu entuziasm cu organele de Securitate, că s-a lăsat instruit, că a avut performante din acest punct de vedere al turnătoriei, deci el chiar a făcut poliție politică și este la fel de vinovat cum este Petrov alias Traian Băsescu care tot în anii liceului și-a turnat colegii și i-a nenorocit, nu au mai avut posibilitatea să navigheze în lume, deși asta urma să fie meseria lor.

Exact asta a făcut Nicușor Dan. CNSAS ar fi bine să își ia în serios misiunea, pentru că primește bani grei de la noi și să ii cerceteze pe toți, că s-ar putea să avem și alte cazuri. Să îi cerceteze temeinic pe toți candidații la prezidențiale și să ne informeze care este situația reală.”, a declarat Sorin Roșca Stănescu la Realitatea PLUS.