”Dragi colegi / Dragi prieteni,

N-am venit să vă țin un discurs triumfalist. Nu am de gând să fiu populist.

Situația în partid și în țară este dificilă. Iar asta reclamă responsabilitate, nu show.

Aș spune că este o ecuație complicată, care cere mult mai mult decât sunt unii obișnuiți să dea. Ea cere EMPATIE, ADEVĂR și CURAJ.

Congresul nostru nu este o simplă adunare, ci un moment de bilanț și de asumare.

Nu vin în fața dumneavoastră să vă propun iluzii, ci să vă ofer o certitudine:

PSD va acționa după un PLAN, bazat pe FAPTE și construit pe NEVOILE REALE ALE OAMENILOR.

Cred că mulți dintre dumneavoastră știu că sunt obișnuit să lucrez cu lucruri exacte. Din acest motiv nu pot fi demagog. Vă propun astăzi un proiect bazat pe realitate.

O să vă spun cu sinceritate unde suntem și unde vrem să ajungem.

Îmi asum această candidatură nu pentru o funcție, ci pentru a da o nouă direcție.

Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând și care DOAR răspunde la atacuri.

Vreau un PSD care dă tonul, care are soluții și care oferă speranță reală.

Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei”, a declarat Sorin Grindeanu.

Social- democratul a subliniat că ”NOI SUNTEM PSD! Iar PSD este un partid asumat, demn și care nu se poate clinti când vine vorba de viața oamenilor și de antreprenorii români”.

PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe de dorințele bolnăvicioase de a căuta aprobarea celor care ne urăsc visceral și ne vor dispăruți.

Nu lor trebuie să le dăm socoteală!”

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că ”de azi, PSD REDEVINE PARTIDUL OAMENILOR. AL ROMÂNILOR! AL TUTUROR!”

De azi, PSD REDEVINE un partid al fiecărei generații, al clasei de mijloc și al fiecărei familii din ROMÂNIA! Și am încredere că alături de voi – coloana vertebrală a acestui partid – vom ajunge acolo unde ne-am propus.

Să nu uităm cine suntem! Suntem partidul care a ținut România în picioare când au venit crizele economice sau politice, dar și cei care au construit atunci când ceilalți au vrut să dărâme. Nu ne-a fost ușor, a fost o bătălie în care unii dintre noi au plecat cu răni adânci.

Astăzi, România este din nou la răscruce, iar noi, PSD, trebuie să fim pregătiți”.

Totodată, Grindeanu a precizat că ”trebuie să ne asumăm o nouă direcție, clară și așezată. Însă pentru a porni pe un nou drum, trebuie mai întâi să ne raportăm cu respect la rădăcinile noastre social-democrate”.

”Ca membru PSD din 1996, nu vreau să fiu un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid. Cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări. Pentru greșeli îmi cer eu, în numele tuturor, iertare românilor. Încrederea nu se poate reconstrui decât pe o bază curată. Și asta am de gând să fac astăzi.

Inclusiv să ne uităm la noi, în interior. Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generațiile partidului pentru ca toate vocile valoroase ale Stângii să vorbească din nou, pentru ca toate ideile cu adevărat social-democrate să se unească într-un proiect: ROMÂNIA PUTERNICĂ ȘI PROSPERĂ, a mai spus liderul PSD.

Potrivit lui, ”astăzi, pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim foștilor lideri social-democrați, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România și au ținut PSD în prim-planul politicii românești.

De aceea, azi, alături de noi, sunt oameni importanți care pot demonstra oricând acest lucru: Îl avem pe dl Adrian Năstase, în mandatul căruia România a intrat în NATO. Îl avem pe dl Mircea Geoană, în mandatul căruia România a intrat în Uniunea Europeană. Îl avem pe dl Victor Ponta, în mandatul căruia s-a schimbat cursul României din punct de vedere economic și social. Și îl avem pe dl Marcel Ciolacu, în mandatul căruia România a intrat în Schengen”.

”Să-mi spuneți dacă mai există un partid care să poată enumera atâtea realizări istorice!

Alții - liberali, progresiști sau auriști se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc și hoția din pandemie, cu majorarea TVA sau cu NIMIC!

Domnilor foști președinți, vă mulțumesc pentru prezență și sper că v-a lipsit căldura și energia Partidului Social Democrat! PSD este de azi, din nou, casa tuturor!”, a transmis acesta.

La un moment dat, Sorin Grindeanu le-a cerut membrilor PSD care au participat la Congres să țină un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, fost președinte al României și primul președinte al PSD.

”În același timp, stimați colegi, vreau să onorăm memoria fostului președinte Ion Iliescu și să păstrăm un moment de reculegere pentru tot ceea ce a însemnat contribuția sa la consolidarea democrației în România.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus Sorin Grindeanu.

De asemenea, liderul social-democrat a afirmat că ”dacă vream să începem un nou drum, atunci trebuie să încetăm să ne mai temem de VIITOR. PSD are nevoie de o schimbare profundă, nu de cosmetizare. O schimbare care să plece din interior, pentru a fi credibilă în fața românilor”.

”Acesta este motivul pentru care v-am propus o echipă de conducere formată din oameni noi. Lideri validați prin vot, oameni cu experiență în administrație sau care au demonstrat valoare în Europa. Oameni care nu au uitat de unde au plecat și care rezolvă zi de zi problemele românilor, fără să se laude și fără să se plângă.

V-am spus că mă pricep la cifre, așa că am făcut un calcul și avem o medie de 48 de ani a echipei de conducere. Tineri toți, cred că doar eu și dl Nistor stricăm media!

Am încredere că această echipă puternică are energia și maturitatea necesare pentru a adapta PSD la vremurile în care trăim și pentru a propune un plan de țară pentru 2027.

Și da – sunt convins că domnul Claudiu Manda, din postura de viitor secretar general, va readuce disciplina de fier și organizarea internă de care avem nevoie în PSD”, a mai transmis acesta.

Mai mult, oficialul a preciat că ”în fapt, astăzi nu este doar despre mine. Este despre echipă. Asta a fost întotdeauna forța Partidului Social Democrat. Și mă bucur că în această echipă avem un primar foarte bun, un administrator respectat, un om care a demonstrat ce înseamnă muncă și rezultate. Daniel Băluță candidează la primăria Capitalei, iar PSD și eu personal îl susținem fără ezitare”.

”Bucureștiul are nevoie de un om care știe să construiască, nu de promisiuni goale, nu de scandal, nu de improvizații. Bucureștiul are nevoie de un profesionist.

Mult succes, Daniel! Suntem toți alături de tine!

La fel cum suntem alături de Marcel Ciolacu, care vrea să se întoarcă acasă și să își pună toată experiența acumulată în slujba buzoienilor. Autostrada pe care toți cei din Moldova ați venit astăzi la București i se datorează în mare parte. El este garanția că astfel de investiții vitale vor continua. Sunt sigur că vei câștiga, Marcel”, a afirmat Grindeanu.

El a transmis că ”vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională.

Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii – nu experimente ideologice.

Maeștrii urii publice ne spun să dărâmăm simboluri, să rescriem trecutul și să ne uităm rădăcinile. Eu vă cer astăzi să procedăm exact invers: să prețuim valorile care ne-au definit: LIBERTATEA, EGALITATEA, SOLIDARITATEA și CREDINȚA!

De asta am eliminat astăzi din statut eticheta de „progresiști”!”.

Conform oficialului, ”PSD reprezintă stânga românească responsabilă. Stânga modernă, ancorată în realitățile României, care este preocupată de o economie puternică, de servicii publice funcționale, de industrie, agricultură, salarii corecte și de sprijin pentru cei vulnerabili.

Și, da – insist pe ideea că avem nevoie de un patriotism economic matur, adică de investiții în producția internă, protejarea capitalului românesc, locuri de muncă stabile și parteneriate europene, dar cu interesele României respectate”.

”Am construit sute de kilometri de autostradă în ultimii ani, dar uneori am pierdut drumul către oameni. Anii de guvernare, grei și complicați, ne-au făcut mai reactivi.

Tot atunci, uneori, Puterea ne-a dat impresia că putem fi deasupra oamenilor.

Aceasta este o greșeală fundamentală.

PSD este un partid plecat din mijlocul românilor și acolo trebuie să ne întoarcem.

Printre oameni, la firul ierbii. Acolo trebuie să ocupăm din nou spațiul.

Declar ofensiva totală împotriva tuturor celor care vorbesc în lozinci de modernizarea României, dar n-au construit în viața lor măcar un drum județean.

Declar ofensivă totală împotriva populismului. Pentru că populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România. Doar MUNCA a făcut-o!

Iar singurul RĂSPUNS corect la populismul găunos este o bună guvernare și un plan economic coerent.

Da, societatea s-a schimbat! Nu mai e suficient să crești salarii și pensii. Dacă vrei să câștigi alegerile trebuie să faci mult mai mult. Sper că am învățat, în sfârșit, asta.

La fel cum cred sincer că viitorul unei națiuni nu poate fi redus la măsuri de tăieri și concedieri statistice, pentru că așa nu ai nici un viitor.

Este nevoie de un plan economic viabil! Iar PSD a făcut deja acest pas odată cu propunerea unui program social-democrat pentru relansarea economică.

Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Ca să fie clar!

La fel cum vom pune STOP când cineva își va mai da legi la secret în interes personal, în timp ce legea privind salariul minim este ignorată și tergiversată cu mult dispreț față de cei mai necăjiți dintre români.

România a ajuns astăzi din punct de vedere economic ca un autobuz fără frâne în care șoferul își face selfie-uri în loc să țină bine de volan.

România pierde zi de zi zeci de milioane de euro bani europeni din cauza orgoliilor.

Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern.

Ci faptul că în Vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire.

Sau că mai nou pentru a ajunge pe o funcție trebuie să fii userist, special cu 28 de mii de lei pensie la 50 de ani și cotizant în campania prezidențială.

TVA-ul crește, în timp ce soluțiile corecte și europene precum impozitarea progresivă sunt amânate. Vă asigur că în 2027 aceste lucruri se vor schimba!

Asta trebuie să înțeleagă și cei de dreapta – mă rog, cei care se mint că sunt de dreapta deși au lucrat toată viața la stat. Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate.

Asta au făcut și în pandemie când au închis economia, când au tăiat salarii și pensii, când au adus FMI în România și este clar că asta vor face și de acum încolo.

Asta este marea problemă, iar în lipsa alternativei, noi PSD trebuie să oferim soluțiile”, a mai spus Grindeanu.

Cât despre locul României în relațiile internaționale, acesta a menționat că ”de ani de zile vedem cum la granița României are loc un conflict sângeros, iar perspectivele ne îngrijorează. Statele Unite ale Americii și-au retras o parte din militarii pe care îi aveam aici, în timp ce românilor nu li se explică nimic.

Adevărul este că România nu mai are voce în lume și asta se simte.

PSD a orientat România către VEST prin pactul de la Snagov. Tot PSD a semnat acordurile pentru aderarea la NATO, UE și Schengen. Cu alte cuvinte, este clar că tot PSD trebuie să acopere și acum acest vid de reprezentare.

PSD trebuie să suplinească inacțiunea decidenților politici și să dea semnalul pentru o ofensivă diplomatică, pentru refacerea imaginii externe a României.

Stimați colegi,

V-am cerut o resetare. V-am cerut să ne întoarcem la oameni. V-am cerut să ne asumăm curajul de a fi stânga românească responsabilă!

Formula este simplă și exactă:

PSD + VIZIUNE + SOLUȚII = O ROMÂNIE PUTERNICĂ!

Eu îmi asum această misiune.

CONSTRUIESC, nu sper. LUPT, nu aștept.

Și vă invit pe toți să ne asumăm această luptă: cu demnitate, cu adevăr și cu forța pe care ne-o dă realitatea! Să dăm tonul și să dăm soluțiile!

Nu putem lăsa această țară nici pe mâna celor care urlă isteric, nici pe mâna celor fără Dumnezeu, dar nici a celor care concurează în mândrie PÂNĂ și cu propria UMBRĂ.

Trebuie să lăsăm o țară sigură, curată și prosperă copiilor noștri.

Uniți pentru Români! Puternici, doar împreună!

Așa să ne ajute Dumnezeu”, a conchis Sorin Grindeanu.