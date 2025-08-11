Întrebat despre proiectul care prevede modificarea Pilonului II de pensii, Sorin Gridneanu a spus: ”În mod clar, despre Pilonul 2, legea în forma actuală nu e o formă care să fie susţinută de către PSD”.

Liderul social-democrat a atrans atenţia că, oricum, PSD va discuta despre aceste proiect abia după ce primele două condiţii pe care le pune pentru a reveni în coaliţie vor fi îndeplinite – reducerea privilegiilor şi prioritizarea investiţiilor, după o discuţie clară despre buget şi rectificarea bugetară.

Vă reamintim că Guvernul pregăteşte modificări substanţiale în ceea ce priveşte administrarea pensiilor private şi plata acestora. Una dintre cele mai importante constă în faptul că, dacă până în prezent contribuabilii la pilonul de pensii administrate privat puteau solicita retragerea integrală a sumei cotizate de-a lungul anilor, propunerile discutate în Guvern sunt ca beneficiarul să poată solicita doar 25% din suma cotizată, urmând ca restul să fie plătit în tranşe lunare.