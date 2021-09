"Am fost și voi rămâne adeptul unei salarizări motivante în sistemul de educatie. Din poziția de ministru al Educației, cu puterea pe care știu foarte bine că o are un ministru al Educatiei într-un guvern. Nu este nici ministru de Finanțe, nici prim-ministru. Dacă am beneficia de înțelegerea cadrelor didactice și am beneficiat de ac această înțelegere, și eu elevii au beneficiat de această înțelegere pentru anul viitor voi fi primul care voi pleda pentru creșterile salariale meritate, dar și necesare, tocmai pentru a motiva. Debutanții au un salariu 2.600 de lei, care este categoric total insuficient și de-a dreptul demotivant. Pe măsură ce avansează în carieră, salariile devin oarecum acceptabile, dar nicidecum suficiente", a afirmat Cîmpeanu, la un post TV.