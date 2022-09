Cîmpeanu nu a oferit niciun detaliu cu privire la motivele demisiei sale. Potrivit Realitatea Plus, pe surse politice este vehiculat și numele posibiliului înlocuitor. Este vorba de Ligia Deca, consiler prezidențial, care a și lucrat la proiectul "România educată".

Recent, Cîmpeanu a fost acuzat că ar fi plagiat un curs universitar în 2006, fiind vorba de 13 capitole copiate dintr-un curs, singura sa contribuție fiind eliminarea câtorva cuvinte.

În anunțul demisiei, Sorin Cîmpeanu a scris;

"Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului național de învățământ.

Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine."