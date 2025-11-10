Sondaj devastator. Nici bihorenii nu mai cred că Ilie Bolojan va rezista în fruntea Guvernului

Nici măcar bihorenii nu mai cred că Ilie Bolojan va rezista mult timp în funcția de prim-ministru. Este rezultatul unui sondaj realizat de una dintre publicațiile favorabile din Bihor ale actualului șef al Guvernului. 

eBihoreanu, o publicație locală apropiată de premierul Ilie Bolojan încă de pe vremea când acesta era primarul municipiului Oradea, a realizat un sondaj de opinie în care i-a întrebat pe cititori dacă sunt de părere că actualul premier va rezista în fruntea Guvernului. 
 
Chiar dacă întrebările au încercat să îl pună pe șeful Executivului într-o lumină bună, 69,38% dintre repondenți s-au declarat mai degrabă sceptici. 
SONDAJUL eBIHOREANUL:
 
Credeți că Ilie Bolojan va rezista în funcția de prim-ministru?
 
Da, fiindcă trebuie luate măsuri dure și nepopulare, iar nimeni altcineva nu vrea să și le asume.
 
735 30.23%
 
Nu, fiindcă PSD va bloca măsurile reale de reformă, iar coaliția nu va rezista.
 
257 10.57%
 
Nu. Măsurile de reformă în Justiție vor cădea la CCR, iar Bolojan a spus că dacă nu le poate pune în practică, nu are sens să rămână în funcție.
 
1439 59.19%
