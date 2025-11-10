eBihoreanu, o publicație locală apropiată de premierul Ilie Bolojan încă de pe vremea când acesta era primarul municipiului Oradea, a realizat un sondaj de opinie în care i-a întrebat pe cititori dacă sunt de părere că actualul premier va rezista în fruntea Guvernului.
Chiar dacă întrebările au încercat să îl pună pe șeful Executivului într-o lumină bună, 69,38% dintre repondenți s-au declarat mai degrabă sceptici.
SONDAJUL eBIHOREANUL:
Credeți că Ilie Bolojan va rezista în funcția de prim-ministru?
Da, fiindcă trebuie luate măsuri dure și nepopulare, iar nimeni altcineva nu vrea să și le asume.
735 30.23%
Nu, fiindcă PSD va bloca măsurile reale de reformă, iar coaliția nu va rezista.
257 10.57%
Nu. Măsurile de reformă în Justiție vor cădea la CCR, iar Bolojan a spus că dacă nu le poate pune în practică, nu are sens să rămână în funcție.
1439 59.19%