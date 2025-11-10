Liderii PNL, USR și PMP sunt disperați și ar face orice ca la alegerile din Capitală să nu iasă un candidat suveranist. Asta pentru că miza este una uriașă, bugetul. Deși în spațiul public, contrele dintre partide par a fi o bătălie, în realitate, însă, își împart Bucureștiul între ele, ca la un joc de Monopoly, prin negocieri intense, jocuri politice, și cu girul extrem de important al primarului general. În timp ce PNL are acces la cea mai mare parte din buget, pentru că are în subordine transporturile și termoficarea, USR controlează un număr impresionant de spitale.