Săptămâna aceasta, liderii vor fi convocați la Palatul Cotroceni ca să ajungă la un compromis pe acest proiect, cu mai puțin de trei săptămâni rămase până la termenul-limită la care pierdem banii europeni.

Dacă premierul Ilie Bolojan nu cedează și nu acceptă o variantă de compromis, care ar însemna creșterea perioadei de tranziție la 15 ani și a cuantumului pensiei la 75% din salariu, Guvernul riscă să nu primească la timp avizul CSM.

Discuțiile vin după ce și CCR a desființat proiectul lui Bolojan, iar PSD a insistat asupra faptului că este nevoie de revizuirea proiectului, în sensul observațiilor ridicate de Curtea Constituțională.