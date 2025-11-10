Săptămână decisivă pentru proiectul de care depinde mandatul lui Ilie Bolojan. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților?

PSD i-a cerut lui Bolojan să accepte revizuirea proiectului (foto: Profimedia)
Săptămână decisivă pentru proiectul de care depinde mandatul lui Ilie Bolojan! Blocajul pe tema pensiilor magistraților ajunge la Cotroceni, în condițiile în care sunt tensiuni uriașe între Nicușor și Bolojan pe această temă.

Săptămâna aceasta, liderii vor fi convocați la Palatul Cotroceni ca să ajungă la un compromis pe acest proiect, cu mai puțin de trei săptămâni rămase până la termenul-limită la care pierdem banii europeni.

Dacă premierul Ilie Bolojan nu cedează și nu acceptă o variantă de compromis, care ar însemna creșterea perioadei de tranziție la 15 ani și a cuantumului pensiei la 75% din salariu, Guvernul riscă să nu primească la timp avizul CSM.

Discuțiile vin după ce și CCR a desființat proiectul lui Bolojan, iar PSD a insistat asupra faptului că este nevoie de revizuirea proiectului, în sensul observațiilor ridicate de Curtea Constituțională.

 