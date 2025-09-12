În momentul în care dă în marșarier, mașina scapă de sub control și lovește un grup de tineri. Bărbatul nu oprește mașina, ci, după o altă manevră nereușită, fiind pe punctul de a lovi și alți tineri, pleacă.

Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere de la bar.

În urma viralizării lor în mediul online, procurorii s-au autosesizat. Bărbatul a ajuns în fața instanței care l-a trimis în arest preventiv pentru 30 de zile.

Florin D. M. este acuzat, printre altele, de infracțiunea de tentativă de omor.

”Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud (…) ca fiind întemeiată, şi în consecință dispune arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de azi, 09.09.2025 şi până la data de 08.10.2025, inclusiv, a inculpatului M. D.-F., …, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă la infracţiunea de omor calificat,(…) şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” se arată pe portalul instanței de judecată.

