Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat că imobilul afectat prezintă risc ridicat de prăbușire, iar accesul în interior este strict interzis.

Arafat: „Blocul are risc de colaps. Nu riscați să intrați”

În urma evaluării efectuate de echipele de specialiști, autoritățile au decis evacuarea completă a clădirii și izolarea zonei. Raed Arafat a făcut un apel public către locatari să nu încerce să revină în apartamente pentru a-și recupera bunurile personale.

„Blocul este cu risc de colaps, conform experților. Zona va rămâne închisă, iar intrarea în imobil este extrem de periculoasă. Facem un apel către locatari: nu riscați să intrați pentru a lua documente sau alte obiecte. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”, a transmis șeful DSU.

Trei morți și 17 răniți în urma deflagrației

Bilanțul tragediei este dramatic: 17 persoane au fost rănite, iar trei și-au pierdut viața. Deflagrația, descrisă de autorități drept „extrem de serioasă”, a distrus o parte a blocului construit în formă de „U”, una dintre fațade fiind grav avariată.

Echipele de intervenție au acționat ore întregi pentru căutarea victimelor, stingerea incendiului și stabilizarea structurii, în timp ce perimetrul a fost complet securizat.

Cauza probabilă: acumulare de gaze

Primele informații indică drept cauză o acumulare de gaze, cel mai probabil provenită de la o instalație defectuoasă de apartament.

„Din datele de până acum, cea mai probabilă cauză a exploziei este o acumulare de gaze. Există informații că, în cursul zilei de joi, echipe ale companiei de distribuție au intervenit în zonă și au oprit furnizarea gazului. Dacă alimentarea a fost reluată ulterior, vom afla în cursul anchetei”, a precizat Arafat.

Zona, complet izolată

Autoritățile au instituit o zonă de siguranță extinsă, iar toate clădirile din apropiere au fost verificate pentru posibile avarii. Accesul civililor rămâne interzis, iar pompierii și specialiștii în structuri continuă evaluările.

„Situația este în dinamică. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor și prevenirea oricărui alt incident”, a subliniat șeful DSU.