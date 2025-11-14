Lansarea cu parașuta efectuată de forțele speciale ruse a implicat grupuri de până la 20 de persoane de la o altitudine de 800 de metri, purtând echipament de luptă complet, inclusiv arme și echipamente suplimentare. În timpul exercițiului, au fost utilizate activ lunete de vedere nocturnă și drone, conform serviciului de presă al Flotei Baltice.

Aceste exerciții au loc pe fondul unei îngrijorări crescânde în țările occidentale cu privire la activitatea militară a Rusiei în regiune. Șeful Serviciului Federal de Informații (BND) al Germaniei a avertizat în vară că Moscova ar putea încerca o provocare în statele baltice similară anexării Crimeei din 2014. Această provocare ar putea implica trimiterea pe ascuns a unor forțe neînsemnate pentru a cuceri orașe de frontieră sub pretextul protejării populațiilor vorbitoare de limbă rusă, evitând astfel o invazie la scară largă.

Evaluările serviciilor de informații europene indică un risc iminent. Serviciile daneze au raportat în februarie că Rusia este teoretic capabilă să declanșeze un război la scară largă în Europa în termen de cinci ani. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat această evaluare în iunie. De asemenea, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Franceze, generalul Fabien Mandon, a declarat în octombrie că armata franceză trebuie să fie pregătită pentru o posibilă confruntare cu Rusia în următoarele trei-patru ani.

Între timp, Rusia își dezvoltă infrastructura militară de-a lungul granițelor cu Finlanda și statele baltice, construind fortificații defensive și modernizând rețeaua feroviară. Districtul Militar Leningrad, recreat la începutul anului 2024, este considerat de serviciile de informații occidentale drept o rampă de lansare pentru o potențială confruntare cu NATO.

În acest context tensionat, autoritățile ruse își înăspresc retorica față de statele baltice. La mijlocul lunii octombrie, președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a declarat necesitatea „protejării populației vorbitoare de limbă rusă” din statele baltice de „umilință și persecuție”. Această declarație a venit după decizia autorităților letone de a expulza peste 800 de cetățeni ruși care nu au promovat un test de limbă.

Ca răspuns la amenințări, Letonia, Lituania și Estonia elaborează planuri de evacuare la scară largă. Reuters a relatat în octombrie că statele baltice intenționează să evacueze aproximativ 1,2 milioane de persoane în caz de agresiune rusă, sincronizând măsurile de apărare civilă și pregătind rute de relocare pe teritoriile lor.