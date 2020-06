Sibian, bănuit că a furat 300.000 de euro în Cehia

Tanarul din Sibiu este acuzat de politistii din Cehia ca ar fi furat aproximativ 300.000 de euro de la patronul la care lucra, bani cu crae si-ar fi cumparat doua masini de lux si o vila.

Romanul acuzat are insa propria sa versiune si spune ca, dupa ce patronul a fost pagubit, acesta a inceput sa nu-si mai plateasca angajatii la data fixa. Astfel ca sibianul a decis sa plece in Anglia la munca, iar dupa o perioada a revenit in Cehia. Atunci a aflat ca patronul la care lucrase s-a spanzurat. Asa a ajun el sa fie principalul acuzat ca a furat banii de la firma la care lucrase in trecut, iar probele erau chiar avutiile sale: masinile si vila.

Tanarul sustine pe Facebook ca a fost ridicat in mod nejustificat acum cateva zile de catre politisti si ca banii sunt doar munca lui si ca nu provin din furturi. Mai mult, acesta spune ca nu face bani la negru si ca masinile sale costa 200.000 de euro.